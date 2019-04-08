СМИ: Порошенко уволил замглавы своей администрации 1 8.04.2019, 10:52

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Указ будет опубликован после 21 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко освободил Алексея Филатова от обязанностей заместителя главы Администрации Президента, сообщили 8 апреля источники "Українських новин" в АПУ и юридических кругах.

"Указ об увольнении подписан – он находится в аппарате Администрации Президента Украины. Его планируют опубликовать 21 апреля", – сказал источник в АПУ.

Собеседник добавил, что Филатова уволили в связи с его заявлением об отставке. В настоящий момент, по словам источника, он находится за границей.

Другие источники сообщили агентству, что Филатова уволили в связи с тем, что он не справился с поставленными задачами. По их информации, указ Порошенко опубликуют только 21 апреля, чтобы "не сеять панику в окружении президента".

"Это и нежелание накалять ситуацию перед вторым туром", – сказал собеседник.

Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, за Порошенко в первом туре выборов президента Украины проголосовали 3 014 609 избирателей (15,95%), за шоумена Владимира Зеленского – 5 714 034 (30,24%). Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

13 июня 2018 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что детективы бюро проводят досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения замглавы АПУ. По данным журналистов, речь идет именно о Филатове. В тот же день Филатов заявил, что НАБУ официально не обращалось к нему в связи с расследованием дела о возможном обогащении.

В пресс-службе АПУ в комментарии "Украинской правде" сообщили, что Филатов задекларировал все свои доходы согласно законодательству и готов предоставить объяснения НАБУ. В администрации напомнили, что до назначения на должность замглавы АПУ он 18 лет занимался частной юридической практикой.

В ноябре 2018 года Национальная полиция Украины в ответ на запрос "Українських новин" сообщила, что расследование уголовного производства о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации Филатовым передали из НАБУ в Главное следственное управление Нацполиции и засекретили.

Филатов стал замглавы Администрации Президента в июле 2014 года. До этого он был членом Международной ассоциации юристов, совета пользователей Лондонского международного арбитражного суда, Украинской ассоциации международного права, Ассоциации юристов Украины, Киевской областной коллегии адвокатов.