Мать двоих детей: У государства странное представление о безопасности в школе 3 8.04.2019, 10:54

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Фото: ТАСС

Власти не сделали никаких выводов после трагедии в Столбцах.

Минуло почти два месяца после резонансного убийства в столбцовской школе. Задержанный подросток дает показания и, как сообщает Следственный комитет, частично признал вину. Со своей стороны, Минобразования также отчиталось о проделанной работе, в частности сообщается о ряда мер по «обеспечению безопасности в учебных заведениях».

Почувствовали ли это сами школьники и их родители, и как это отразилось на жизни отдельно взятой школы? Об «Салідарнасці» поведала мать двоих детей — учеников столичной минской школы.

— Естественно, когда случилась трагедия в Столбцах, все переполошились, — рассказывает Светлана Игнатьева. — Уже на следующий день в нашей школе появились милиционеры. Несколько дней они инспектировали входы и выходы, встречая и провожая школьников.

Эффективность их присутствия, по мнению собеседницы, была, мягко говоря, сомнительная.

— Смею предположить, что у нашей милиции есть и более важные дела, нежели наблюдение за школьниками, — отмечает Светлана. — Во-вторых, присутствие милиционеров создавало ощущение, что ребенок идет не в школу, а в какое-то исправительное учреждение закрытого типа.

Что инспектировали и какие выводы сделали правоохранители, сказать сложно, поскольку никаких изменений в работе школы, по словам собеседницы, не произошло.

— Просто пришли, пару дней походили и исчезли, — отмечает Светлана. — У нас так всегда: что-то произошло — и все побежали делать вид, что работают и исправляют, но на деле ничего. Ждут, что скоро все забудется и проблема как бы рассосется сама собой

Как известно, в связи с трагедией Минобразования также потребовало усилить пропускной режим в учебных заведениях. Светлана рассказывает, что в школе, где учатся ее дети, уже несколько лет все школьники и так проходят по карточкам, прикладывая их к электронному замку на дверях школы. Но это только создает проблему, а не решает ее.

— Эти карточки — сплошная фикция, — отмечает собеседница. — Дети часто забывают и даже теряют их. Мой старший сын уже полгода ходит без карточки — потерял и никак не может сделать новую. А зачем? Его и так пускают в школу. И я, честно говоря, не видела ни одного ребенка, которого бы не пустили. Такое ощущение, что все просто скинулись «Беларусбанку» на приобретение абсолютно ненужного пропуска. Не говоря уже о том, что такие пропуска точно не предотвратили бы трагедии, подобной той, что произошла в Столбцах.

Что же касается посторонних людей в школе, то тут все зависит исключительно от вахтера.

— В нашей школе так: просто звонишь в звонок на дверях, вахтер открывает дверь и ты спокойно проходишь, даже не объясняя куда. Тогда зачем это все надо: звонки на дверях, электронные пропуска? — задается вопросом собеседница.

Женщина рассказала, что после трагедии в школе попытались ввести бумажные пропуска для родителей младших классов, которые забирают детей после уроков.

— Но родители тоже люди и тоже забывают или теряют эти бумажки. Так что, ребенка им не отдавать, оставлять жить в школе? Естественно, никакого толку от этого нет. В итоге сейчас про эти пропуска даже не вспоминают.

По словам собеседницы никаких иных мероприятий, связанных с усилением безопасности, в их учреждении не проводилось.

— Специально спрашивала у детей, говорили ли с ними на эту тему на информационных часах или где-то еще. Ответ был: «Что ты, мама, нам на информационных часах цитаты Лукашенко зачитывают», — вспоминает Светлана. — Странное какое-то представление о безопасности в нашем государстве. Ведь именно психолого-педагогическая работа и нужна, чтобы предотвращать такие трагедии. Ни турникеты, ни милиционеры в холле, ни запрет телефонов не помогут. Нужно говорить с детьми. Да только разве они знают, о чем с ними говорить и как?