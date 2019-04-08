Виктория Азаренко поднялась сразу на cемь строчек в рейтинге WTA

Виктория Азаренко поднялась сразу на cемь строчек в рейтинге WTA3
- 8.04.2019, 11:03
Белорусская теннисистка улучшила положение в рейтинге благодаря успешному выступлению в Монтеррее.
По итогам турниров в Чарлстоне и Монтеррее Элина Свитолина обошла Кики Бертенс, не защитившую титул в США, и стала шестой ракеткой мира, пишет "Трибуна".
Чемпионка Чарлстона Мэдисон Киз поднялась на четыре строчки и вернулась в топ-15, финалистка Каролин Возняцки стала 12-й.
Гарбинье Мугуруса в Монтеррее защитила титул, поэтому осталась 19-й, а финалистка Виктория Азаренко поднялась на семь строк и стала 60-й.