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Виктория Азаренко поднялась сразу на cемь строчек в рейтинге WTA

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  • 8.04.2019, 11:03
Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка улучшила положение в рейтинге благодаря успешному выступлению в Монтеррее.

По итогам турниров в Чарлстоне и Монтеррее Элина Свитолина обошла Кики Бертенс, не защитившую титул в США, и стала шестой ракеткой мира, пишет "Трибуна".

Чемпионка Чарлстона Мэдисон Киз поднялась на четыре строчки и вернулась в топ-15, финалистка Каролин Возняцки стала 12-й.

Гарбинье Мугуруса в Монтеррее защитила титул, поэтому осталась 19-й, а финалистка Виктория Азаренко поднялась на семь строк и стала 60-й.


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