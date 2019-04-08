Ученые доказали, что кошки нас слушают 2 8.04.2019, 11:03

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В рамках экспериментов животным произносили последовательность из четырех существительных, употребляющихся в быту.

В Токийском университете получили первое экспериментальное подтверждение способности домашних кошек частично понимать человеческую речь, пишет «Популярная механика».

Несмотря на то, что для владельцев домашних кошек может быть очевидным их умение отзываться на свое имя, в научном сообществе до сих пор не было консенсуса — реагируют ли «Мурки» и «Васьки» только на голос, или способны понимать слова.

Коллектив ученых под руководством Ацуко Сайто из Университета Софии в Токио, Япония, наблюдал за реакцией на человеческую речь 78 кошек из японских семей и тематических кафе. Оказалось, что более трети животных однозначно определяют свою кличку среди других обыденных слов, даже если ее произносят с акцентом или незнакомой интонацией.

В рамках экспериментов животным произносили последовательность из четырех существительных, употребляющихся в быту, которые точно знакомы кошкам на слух. В каждую последовательность пятым словом добавлялось имя питомца. Исследователи наблюдали за проявлениями ответных реакций кошек: движениями ушей, головы, хвоста, подавали ли они голос или перемещались по комнате.

Исследователи проверяли, как животные реагируют на слова, произнесенные с разной интонацией, акцентом и высотой голоса. В одном из тестов в последовательности слов клички вовсе не включались. Как показали результаты, от трети до половины подопытных уверенно реагировали на свое имя в большинстве экспериментов, причем степень реакции слабо зависела от того, кто и как произносит его.

Предыдущие работы на тему взаимодействия кошек и людей показали умение этих домашних животных распознавать жесты, мимику и звуковые сигналы человека. В статье 2013 года Сайто подтвердила способность кошек распознавать голоса своих владельцев и их интонации. На основании свежих данных авторы планируют провести более масштабное и глубокое исследование, которое покажет, есть ли у кошек некое понимание концепции имени, или они просто запоминают последовательность звуков, как сигнал к взаимодействию с человеком.