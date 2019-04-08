Представитель Госдепа США назвал главный провал Путина 1 8.04.2019, 11:12

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Мир вступил в эру пробудившегося соперничества великих держав.

Украина стала крупнейшим провалом президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung 4 апреля высказал заместитель помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента США Кристофер Робинсон, пишет "Гордон".

"Без реализации Минских соглашений улучшения отношений не будет. Украина стала крупнейшим провалом Путина. Если он намеревался помешать Украине выйти на западную орбиту, то агрессия Москвы против Киева достигла прямо противоположного – Киев взял курс на Запад. Украина приняла решение в пользу Европы и против России", – отметил Робинсон.

По его словам, лучший способ помешать реализации планов Кремля в Украине – помочь ей добиться экономического и политического успеха.

Он подчеркнул, что список провалов Путина сейчас очень длинный: неудавшаяся попытка государственного переворота в Черногории, попытка сорвать переговоры между Северной Македонией и Грецией.

"В любой другой стране такая серия провалов во внешней политике приведет к внутренним проблемам", – заявил Робинсон.

Дипломат высказал мнение, что мир вступил в эру "пробудившегося" соперничества великих держав. Он напомнил, что Россия и Китай выступают против западной системы ценностей, принципов и мирового порядка, сложившегося после окончания Второй мировой войны.