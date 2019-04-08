Гарри Погоняйло о «тунеядском» декрете: Только белорусы могут решить его судьбу 8.04.2019, 11:38

Гарри Погоняйло

Правозащитники и юристы обсудили алгоритм противодействия декрету.

4 апреля в офисе РЭП прошла встреча инициативной группы правозащитников и профсоюзных активистов, которые занимаются разработкой алгоритма противодействия декретам №3 и №1, пишет praca-by.info.

Участники инициативной группы отметили, что в последнее время обращения граждан по поводу включения их в список «незанятых в экономике» значительно участились.

«Только граждане могут решить судьбу этого декрета», - отметил юрист Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло:

— Переработанный декрет сменил акценты, но не сменил подходы как наполнить бюджет. Ни тот, ни другой документ не соответствует Конституции. Многие понимают антиконституционность декрета о «тунеядцах», но власть имущие не хотят палец о палец ударить чтобы изменить эту ситуацию. Выглядит так, как будто местные власти бояться проявлять инициативу, доложить в aдминистрацию Лукашенко, что избран неверный курс.

— Мы помним, что ситуация вокруг декрета №3 раскачивалась достаточно долго. Он был принят в 2015 году, а люди вышли только весной 2017. Конечно, требуется время, чтобы люди осознали всю пагубность и те угрозы которые он в себе несёт. Осенью услуги будут добавлены — кроме подогрева горячей воды, попавшие в «базу» должны будут оплачивать отопление и газ на 100%. Я уверен, что люди осознают опасность такого движения.

— Конституция гарантирует достойный заработок нашим работникам наёмного труда. Это значит, что он обеспечит достойное существование меня и моей семьи. А в реалиях мы имеем то, что даже на одного работника выплачиваются средства, которых едва хватает чтобы человек не падал в голодный обморок. Что значит сегодня 300 рублей? А ведь это реальный заработок во многих регионах, - добавил юрист.

В ближайшее время инициативная группа должна подготовить список рекомендаций и документов для тех, кто оказался в списке «незанятых в экономике». А также разработать совместную стратегию для борьбы с «тунеядским декретом».

Почему люди должны отвечать за неправильные решения власти?» — прокомментировал Геннадий Федынич:

— Одна из проблем заключается в том, что не все суды берут дела тунеядцев на рассмотрение. А это прямое нарушение. Для решения подобных вопросов нужно выработать механизм противодействия. Власти полностью проигнорировали рекомендации от Международной организации труда о запрете на принудительный труд. В соседних с нами странах нет аналогичного декретам №3 и №1 документа. Нельзя настолько игнорировать права людей. Мы понимаем, что у властей нет денег в бюджете. Но это просто антигуманно наполнять его за счёт народа, штрафов и мизерных пенсий. Таким образом экономические условия не поправишь.