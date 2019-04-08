Дмитрий Колдун получил в глаз за исполнение песни «Корабли» в караоке 16 8.04.2019, 12:06

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Дмитрий Колдун

На певца напали в одном из белорусских райцентров.

Потасовкой закончилась попытка белорусского исполнителя Димы Колдуна спеть свою песню «Корабли» в караоке в одном из райцентров Беларуси. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

На фото в соцсетях артист позирует с подбитым глазом и стертыми костяшками пальцев.

— Гастроли по Беларуси в самом разгаре. Вчера попытался спеть «Корабли» в караоке в провинциальном городке. Спасибо благодарным слушателям, — подписал фото певец.

Фолловеры принялись шутить на эту тему, предполагая, что Колдун плохо спел, выбрал не ту песню. «Зря ты корабли конечно пел…», «есть много других менее агрессивных песен» — такие комментарии оставили подписчики под фото. Также они интересовались и причиной конфликта:

— Рука не поднимается поставить лайк за такое жестокое обращение с любимым артистом. А вот у кого рука поднялась на любимого артиста? — написал один из поклонников Колдуна.

Как сообщал сайт Charter97.org, Дмитрий Колдун выступал перед боевиками "ДНР".