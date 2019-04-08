Зеленский: Мои дебаты с Порошенко состоятся на НСК «Олимпийский» 19 апреля

Зеленский: Мои дебаты с Порошенко состоятся на НСК «Олимпийский» 19 апреля29
- 8.04.2019, 12:26
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Шоумен также обратился к украинцам и призвал их писать вопросы, на которые они хотели бы услышать ответ.
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что его дебаты с нынешним главой государства Петром Порошенко состоятся на НСК Олимпийский 19 апреля, пишет "Новое время".
Об этом он сказал в своем видеообращении
"19 апреля на НСК Олимпийский состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему какие угодно вопросы", - сказал Зеленский.
Шоумен также обратился к украинцам и призвал их писать вопросы, на которые они хотели бы услышать ответ, в комментариях.