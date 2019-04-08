Они сопереживают 8 8.04.2019, 12:28

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Фото: onliner.by

Но только не жертвам, а палачам.

Молебны, которые прошли вчера в центре Минска, и в Куропатах, оставляют много впечатлений. Спокойное единство белорусов. Светлое чувство памяти и скорби. Воля к сопротивлению. И смешанные чувства при взгляде на группы соглядатаев от МВД. Даже в такой момент они суетятся, нервничают, бегают, фиксируя все на свои камеры, переговариваясь по спецсвязи, докладывая наверх о каждом шорохе, пишет Telegram-канал «Баста!».

Очень выделялся в Куропатах один из них, который не удосужился даже снять у могил свою нелепую кепку. Рядом – коллега, блодинка в «трениках», обозревала людей, непрерывно пережевывая жвачку. Наблюдая за их поведением, никак не можешь понять, почему их – наших соотечественников, сограждан - совсем не смущают ни сотни крестов, ни слова молитв? Почему им не кажется странным само нахождение здесь в такой момент?

Потом смотришь на их действия и начинаешь понимать. Они сопереживают. Не жертвам - палачам. И все становится на свои места. Они здесь - не правоохранители, а конвой. Пришедшие для них - спецконтингент, а не люди. Чего же стесняться? Те палачи, что расстреливали здесь, для них - свои, родные. Именно поэтому они не стесняются выламывать кресты и вязать несогласных с этим. Они опасны для всех, ибо сами уже не люди. Другой биологический вид. Настоящие люди для них - чужие. Помните об этом, вступая с ними в контакт.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.