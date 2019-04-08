В России суд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде 8.04.2019, 12:30

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Кирилл Серебренников

Cуд отменил предыдущее решение о продлении ему домашнего ареста до июля.

Московский городской суд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде и надлежащем поведении, передает «Интерфакс».

Таким образом суд отменил предыдущее решение о продлении ему домашнего ареста до июля. Аналогично меру пресечения изменили и двум другим фигурантам дела — директору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.

Еще один фигурант дела, продюсер Алексей Малобродский, уже находился под подпиской.