Из-за дыма в шахтах «Беларуськалия» эвакуировали больше сотни человек 3 8.04.2019, 12:39

Иллюстрационное фото

Задымление произошло в камере привода конвейера.

Вечером 7 апреля поступил сигнал о задымлении в 4-м рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» в Солигорске. Об этом tut.by сообщили в пресс-службе предприятия. Из шахт эвакуировали 119 человек, а позже нашли источник задымления.

Инцидент на Березовском участке четвертого рудоуправления произошел примерно в 19.15.

На тот момент, по данным местного издания «Лидер-пресс», под землей находились 119 человек, которые через три часа были полностью эвакуированы. Дым заметили в шахте на глубине 670 метров горного участка № 9.

На предприятии рассказали, что задымление произошло в камере привода конвейера. К 22.30 его устранили. После этого на работу заступила новая, ночная смена, и теперь рудник работает в штатном режиме.

Пострадавших нет. Для выяснения причин ЧП на предприятии работает комиссия.