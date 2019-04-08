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В Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ

  • 8.04.2019, 13:01

ПАСЕ рассмотрит вопрос о лишении России репрезентативных прав в организации.

В Страсбурге (Франция) сегодня, 8 апреля, стартует весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Согласно повестке дня, среди главных вопросов делегаты обсудят бюджетный кризис в Совете Европы, который возник из-за неуплаты взносов Россией. Планируется, что в конце мая по этому поводу рассмотрят вопрос о лишении России репрезентативных прав в организации.

Кроме того, планируется, что на весенней сессии с годовым отчетом выступит комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Также ожидается участие генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда.

ПАСЕ также обсудит новые угрозы в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег, а также примет позицию относительно создания нового механизма ЕС по поддержке демократии, верховенства права и основополагающих свобод.

Отметим, в январе президент АСЭ Лилиан Мори Паскье заявила, что Россия обязана уплатить долг в бюджет Совета Европы.


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