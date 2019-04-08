Ученые: Исследование подтвердило, что спорт делает нас счастливее, чем деньги 2 8.04.2019, 12:58

Физическая нагрузка способствует улучшению психического самочувствия.

Ученые Йельского университета и Оксфорда доказали, что физические упражнения важнее для нашего психического здоровья и ощущения счастья, чем наш экономический статус.

В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, ученые собрали данные о физическом поведении и психическом настроении более 1,2 миллиона американцев, пишет Business Insider (перевод - «Новое время»).

Участникам было предложено ответить на следующий вопрос: «Сколько раз вы чувствовали себя психически нездоровыми за последние 30 дней, например, из-за стресса, депрессии или эмоциональных проблем?»

Участников исследования также спросили об их доходах и физической активности. У них был выбор из 75 видов физической активности - от стрижки газонов, ухода за детьми и работы по дому до тренировок с большим весом, езды на велосипеде и бега.

Ученые обнаружили, что люди с регулярной физической нагрузкой обычно чувствовали себя плохо в течение 35 дней в году, в то время как «неспортивные» участники чувствовали себя плохо в среднем на 18 дней больше.

Кроме того, исследование показало, что физически активные люди чувствуют себя так же хорошо, как и те, кто не занимается спортом, но зарабатывает на 25 тыс. долларов в год больше.

Впрочем, исследователи подчеркнули, что результаты нельзя трактовать как правило: чем больше вы занимаетесь спортом, тем вы счастливее. Исследование показало, что физическая нагрузка способствует улучшению психического самочувствия только тогда, когда попадает в определенные временные рамки.

Согласно полученным результатам, идеальным будет количество от трех до пяти тренировок продолжительностью от 30 до 60 минут в неделю.

Фанатичное отношение к тренировкам, отмечают ученые, могут иметь противоположный эффект - психическое здоровье тех участников, которые тренировались более трех часов в день, страдает больше, чем тех, кто не особо физически активен.