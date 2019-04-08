Марюс Лауринавичюс: Российских шпионов в Литве интересует прежде всего армия 8.04.2019, 13:16

Марюс Лауринавичюс

При этом РФ не только собирает информацию, но и пытается действовать через агентов влияния.

Окружной суд Клайпеды приговорил Романа Шешеля, гражданина Литвы, против которого было выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу России, к семи годам лишения свободы.

Следствию удалось доказать, что Шешель занимался сбором данных о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других стратегических объектах.

Комментарий по этому делу для сайта Charter97.org дал Марюс Лауринавичюс, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа.

- Как вы оцениваете арест и приговор Роману Шешелю?

- Приговор, который услышал Роман Шешель, шпионивший в пользу России, я оцениваю это как исполнение законов нашего государства.

- Таких агентов может быть больше?

- Как эксперт в области безопасности я уверен, что их не только может быть больше, но и есть больше на самом деле. К сожалению, определить и задержать таких шпионов – довольно сложная задача, поэтому я могу только радоваться, что время от времени шпионы попадаются и получают заслуженно наказание.

- Что больше всего в Литве интересует российские спецслужбы?

- Их интересует все: политика, экономика, армия, НАТО, энергетика, хотя, конечно, основной фокус делается на том, что имеет какое-либо отношение к армии.

- Это значит, что Кремль интересует только информация? Или Россия пытается оказывать влияние на Литву при помощи агентов влияния?

- К сожалению, у нас в Литве практически не было случаев, чтобы удалось задержать лиц, занимающихся тем, что они оказывают влияние на процессы в нашей стране в пользу Российской Федерации. В свою очередь, могу сказать, что разведслужбы России не только собирают информацию, но прежде всего пытаются оказывать влияние на то, что происходит в других странах. Это может быть дестабилизация общественных, демократических институтов, влияние на политиков, на экономику.

- Может быть, если агентов влияния не получается задержать, значит их и нет?

- Если их до сих пор не получилось задержать – это вовсе не означает, что их нет. Просто их нелегко определить, собрать доказательства и затем доказать вину. Такие агенты всегда могут утверждать, что они просто высказывают свое мнение, пользоваться услугами подставных лиц. Словом, в их арсенале находится множество средств, чтобы влиять на окружающих.

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