Вставай, страна диванная!

Архивное фото EPA

Никто не даст нам избавленья.

Когда все россияне вывесят вот такие или подобные плакаты на свои балконы, заборы, машины, аватарки, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Не только в Новокузнецке или Ярославле. Везде. Все. Почти все. Все — ограбленные и униженные этой властью; лишенные ею будущего, гражданского достоинства, прав, свобод, здоровья, имущества, перспектив для себя и своих детей (а таких в России — подавляющее большинство)...

В тот же момент, как в сказке про «Тараканище», исчезнет Путин; более того, испарятся его дружки по ОПГ и обслуга, пропагандисты, «Единая Россия», министры; как по мановению волшебной палочки рассеются омоны, росгвардии, басманные суды; разбегутся силовики и генералы, предварительно отдав преступный приказ «стрелять!» (но который проигнорируют полковники и не выполнят на местах сержанты и рядовые)...

Кранов, эвакуаторов, краски, карателей — не хватит.

Не хватит.

Думаете, нет? Такое невозможно?

«Эффект выученной беспомощности»?

А вы представьте.

Только представьте это. На секунду.

Пока еще можно. Пока еще есть с кем. Пока еще есть малюсенький шанс остановить осуществляемую сверху политику расчеловечивания и социальной раздробленности.

Выход (если рассматривать мирный вариант) остался только один. Массовые, всеохватывающие, солидарные (что является ключевым фактором) Акции гражданского неповиновения. Они могут иметь самые разнообразные мирные формы.

«Никто не даст нам избавленья…», и никакой воробей не прилетит «из далеких из полей», чтобы клюнуть нашего «великана».

Еще раз. Вы только представьте.

Это — возможно.

«You may say I'm a dreamer

(Ты скажешь, что я лишь мечтатель),

but I'm not the only one

(Но я не один такой)».Джон Леннон