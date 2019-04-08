После огласки в независимых СМИ солдата комиссовали из армии 1 8.04.2019, 13:43

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Андрей Бобров

Прослужил Андрей Бобров чуть больше двух недель.

Военнослужащий срочной службы Андрей Бобров попал в больницу после припадка эпилепсии. Парень боялся, что, несмотря на это, вернется служить, передает «Радыё Свабода».

Уроженец Буда-Кошелево Андрей Бобров пошел служить в армию 28 ноября 2018 года, попал в воинскую часть № 18662 30-й отдельной железнодорожной бригады. Но прослужил чуть больше двух недель. 15 декабря служба молодого солдата неожиданно остановилась.

«Припадок эпилептический у меня случился во время службы, - рассказывал Андрей Бобров. - После меня положили в Военный госпиталь. Не лечат, это ведь не лечится. Сейчас говорят, что «если еще раз повторится, то комиссуют. Отправим домой. А теперь иди служи».

После этого случая Андрей несколько дней провел в санчасти под наблюдением. 2 января его перевели в Военный госпиталь в Минске. Давали витамины, сделали энцефалограмму. Она обнаружила очаг патологической активности.

«Поставили диагноз - генерализованный приступ, - рассказывал солдат в середине января. - Как я понял, это одна из классификаций эпилепсии. Не знаю, почему диагноз именно такой. Позвонил матери, она звонила на горячую линию Минобороны. Там ответили, что все врачи решают. Я теперь боюсь в часть возвращаться с таким диагнозом. Если бы все нормально было, я бы дослужил. А так не понимаю, что будет. Если бы тогда рядом на лестнице со мной никого не было, неизвестно, что могло бы случиться. Врач объяснил, что припадок может повториться в любой момент. Через неделю, через месяц. Хоть сейчас может случиться».

20 января находясь в Военном госпитале, Андрей Бобров рассказывал, что его собираются вернуть в часть. Однако этого не произошло. Через неделю после разговора с журналистами у Андрея случился новый случай эпилепсии.

«После нашей с вами беседы, через неделю, кажется, у меня случился второй приступ, - говорит сейчас Андрей. - В часть в итоге я так и не вернулся, все произошло в больнице. Меня комиссовали. Вернулся домой в Буда-Кошелево, устроился на работу».

В Беларуси законодательно закреплен список болезней, при которых призывник (или солдат срочной службы) может получить определенный уровень годности либо быть освобожден от службы в мирное или даже военное время. Это совместное постановление Минобороны и Минздрава, которое имеет официальное название «Расписание болезней». Найти документ можно здесь.

Эпилепсия в «расписании болезней» вынесена в отдельный, 21-й пункт. Призывников с этим заболеванием признают негодными к службе в мирное время (при единичных случаях эпилепсии) или непригодными к службе с исключением из списка военнообязанных (при частых припадках - три и более года).

«Наличие припадка должно быть подтверждено медицинскими документами, - говорится в постановлении. - Также могут быть приняты во внимание свидетельства очевидцев, если описанные ими припадок и послеприпадочное состояние дают основание считать припадок эпилептическим. В сомнительных случаях следует запрашивать дополнительные сведения по месту жительства, учебы, работы, прохождения военной службы (...) ».