Как Зеленский и Порошенко собираются побеждать во втором туре выборов президента Ярослав Конощук

8.04.2019, 13:56

Кандидаты в президенты Украины готовятся к последнему рывку.

До второго тура выборов президента Украины осталось две недели. Уже более менее понятно, какие стратегии для победы выбрали штабы Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Последний хоть и отстает от конкурента, но бороться будет до последнего. Как именно? Давайте взглянем, что по этому поводу говорят те, кто непосредственно причастен к избирательной кампании.

Зеленский - через стадион к победе

Результат первого тура шокировал не только соцсети, но и саму команду Зеленского. По словам источников 112.ua в штабе лидера гонки, "зеленая" команда рассчитывала, что разрыв с действующим президентом Петром Порошенко будет в пределах 5%.

"Часть людей стесняется признать, что поддерживает власть", - объясняют собеседники. Зато официальные результаты голосования свидетельствуют о том, что Зеленский опережает Порошенко практически вдвое (30,24% против 15,95%). В абсолютных цифрах его поддержали чуть больше 5,7 млн избирателей, что больше, чем у действующего президента и Юлии Тимошенко вместе взятых.

И резервов для роста у лидера гонки более чем достаточно. По данным исследования группы "Рейтинг", Владимир Зеленский во втором туре может рассчитывать на поддержку 15% избирателей Анатолия Гриценко. А тот уже фактически заявил о поддержке Зеленского. Кроме этого, в "зеленом" штабе могут рассчитывать на 19% избирателей Юлии Тимошенко, по 16% избирателей Александра Вилкула и Юрия Бойко, а также почти пятую часть избирателей, которая поддерживала Игоря Смешко. В то же время 43% респондентов, по данным социологов, не определились, кого поддержат.

По расчетам источников 112.ua в "зеленой команде", шоумен победит действующего главу государства с преимуществом примерно в 20% - 58-62% против 38-42%. Но прогнозы прогнозами, а результат будет на табло Центризбиркома и бумажном протоколе об итогах голосования самой ЦИК.

По словам советника по политическим вопросам штаба Зе Дмитрия Разумкова, стратегия кампании Владимира Зеленского не будет отличаться от того, что было в первом туре. По словам источников 112.ua в "Зе команде", планируется сделать акцент на невероятной коррупции при действующей власти, иронизировать относительно тезисов о достижениях, на которых отмечает команда Порошенко, и продолжать концертную деятельность.

Параллельно решается и другая задача – мобилизация сторонников на второй тур. Не секрет, что когда в первом туре один из кандидатов существенно опережает конкурентов, часть его избирателей считает, что "дело сделано" и на второй тур приходить не обязательно.

Самым большим вызовом в кампании Владимира Зеленского остаются теледебаты с Петром Порошенко. Сам кандидат заявил, что готов к ним, хотя ранее "зеленые" не видели необходимости в таком разговоре. На первый взгляд такое заявление кажется странным. У художественного руководителя студии "Квартал 95" нет политического опыта, и по словам одного из участников его встречи с бизнес-ассоциациями, претендент на пост номер один очень "плавает" в экономических вопросах. В принципе это было видно даже с того куска разговора, который попал в СМИ. К тому же Петр Порошенко небезосновательно считается одним из лучших ораторов в Украине, а значит, победить его будет непросто.

Однако команду победителя первого тура выборов это не пугает, и, по словам источников 112.ua в штабе кандидата, там уже готовы к теледуэли и не собираются отказываться от нее. Именно поэтому предыдущая неделя прошла под знаком видеовызовов и анализов перед дебатами.

"Непонятно, почему все беспокоятся за дебаты и считают, что мы проиграем их нокаутом. У нас есть чем ответить президенту. Скорее всего, будем иронизировать над достижениями, о которых говорит власть", - отмечают наши собеседники.

Они добавляют, что убегать от теледуэли под предлогом "не о чем говорить" было бы не выгодно для Зеленского, и поэтому было решено "перебросить мяч" команде Порошенко, предложив нетрадиционные условия батла на стадионе и обязательный наркологический тест, а также поддерживать разговор о дебатах на телевидении и в интернете.

"Социология свидетельствует, что слишком большой запрос общества на дебаты (опрос Киевского международного института социологии и фонда "Демократические инициативы" говорит о том, что 73% респондентов поддерживают проведение теледебатов между участниками второго тура выборов, - прим.). К тому же медийная раскрутка этой темы позволила уменьшить влияние "чернухи" против нас… Сейчас в тренде именно теледуэль, а не тезисы наших оппонентов, что "Зеленский – реванш Москвы", что это крайне желательный для России кандидат. Не говорят даже об удешевлении цен на газ для населения (Кабмин принял решение о снижении цены на газ на 17 копеек, - прим.)", - отмечают собеседники "Зе команды", ожидая, что кандидаты, скорее всего, встретятся в обусловленный законодательством срок, то есть 19 апреля – за два дня до второго тура выборов. Кстати, Порошенко зовет Зеленского на это воскресенье, 14 апреля. В таком случае в команде действующего президента будет больше времени, чтобы конвертировать результаты дебатов в результат.

Порошенко - невозможное возможно

Действующий президент Украины Петр Порошенко вошел в финальную часть президентской избирательной кампании с откровенно плохим результатом. Главу государства поддержали 15,95% избирателей, пришедших на участки. Он проиграл победителю первого тура Владимиру Зеленскому более 2,5 млн голосов. Хуже, чем Порошенко, во второй тур проходил только лидер Компартии Украины Петр Симоненко. В первом туре президентских выборов 1999 года Симоненко проиграл Леониду Кучме 3,7 млн голосов избирателей. Резервы для роста рейтинга у действующего главы государства пока минимальные.

По данным социологического опроса группы "Рейтинг", глава государства во втором туре может рассчитывать на чуть более чем десятую часть сторонников Анатолия Гриценко. Однако, учитывая, что "честный" кандидат не исключил объединения с Владимиром Зеленским, этот показатель может измениться. Кроме этого, по данным социологов, в команде Порошенко могут рассчитывать на поддержку 4% сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко, около 10% - экс-председателя СБУ Игоря Смешко, 14% - экс-вице-спикера Руслана Кошулинского, а также 3% - Олега Ляшко, чего явно недостаточно для победы. Команде Порошенко необходимо убеждать миллионы украинцев изменить свое мнение.

И глава государства еще 31 марта взялся за дело, вытащив из шкафа рецепты политтехнологов Леонида Кучмы 1999 года. И если 20 лет назад украинцев призывали объединяться против "красной угрозы" (во втором туре с Леонидом Кучмой боролся Петр Симоненко, - прим.), то теперь тезис немного другой - "Коломойскому мы не дадим ни одного шанса".

"Судьба уж так распорядилась и во втором туре, и я не стесняюсь это говорить, свела меня с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни одного шанса. Поэтому я с завтрашнего дня начинаю борьбу за победу во втором туре", - сказал Порошенко.

И, как и в случае с экс-премьером Юлией Тимошенко, команда главы государства пытается привязать оппонента к России. Блогеры, которых считают близкими к Администрации президента, напоминают о бизнесе Зеленского в России, отмечают, что на его поддержку высказывался Владимир Жириновский. В соцсетях отмечают, что Зеленского поддерживают президент РФ Владимир Путин, экс-премьер Николай Азаров, глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин.

Однако "умножение на ноль" конкурентов не означает автоматического роста числа собственных приверженцев. В штабе Петра Алексеевича планируют агитировать избирателей "по-новому". Ожидается, что в ближайшее время будут представлены новые билборды и лозунги, но и в дальнейшем на победу главы государства работают триада "армия, язык, вера", тезисы об активном экономическом росте во времена президентства Порошенко, а также перехваченный у экс-премьера Юлии Тимошенко тезис о снижении цен на газ для населения. Кабмин опубликовал постановление о возможности удешевления стоимости "голубого топлива". Правда, оно подешевеет всего на несколько копеек, что избиратель может и не оценить. По словам источников 112.ua во фракции "Блок Петра Порошенко", задачей-максимумом для команды президента является усиление поддержки на западе страны, в центре и столице.

Кроме того, по словам источников 112.ua в пропрезидентской фракции, в команде главы государства рассчитывают на поддержку гастарбайтеров, которые вернутся в Украину на Пасху.

В президентской команде настроены бороться до последнего. До второго тура, как писал 112.ua, Владимира Зеленского там считали лучшим спарринг-партнером для действующего главы государства. Но разрыв в первом туре получился таким, что итоговая победа Порошенко оказалась под угрозой срыва. Там частично отыграться надеются за счет теледебатов, хотя источники 112.ua во фракции БПП признают, что нивелировать преимущество более 2 млн голосов по итогам первого тура будет крайне сложно, разве что оппоненты будут допускать явные ошибки. Проблема для Порошенко даже не столько в популярности Зеленского, как в антирейтинге самого президента. Есть много людей, которые не поддерживают шоумена, но не готовы голосовать за Порошенко. Однако в БПП отмечают, что есть все возможности отыграться во время парламентской кампании, когда избиратель увидит Зеленского в действии и его рейтинг упадет.

Что же, за две недели увидим, сможет ли Петр Порошенко повторить подвиг Леонида Кучмы, который, имея на старте президентской кампании 1999 года рейтинг в 6%, стал, как известно, во второй раз главой государства.

Ярослав Конощук, 112.ua