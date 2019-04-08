Диссидент Томас Венцлова о Куропатах: Уничтожение 70 крестов — циничный поступок 8.04.2019, 14:01

Томас Венцлова

Литовский поэт и публицист посетил урочище.

Куропаты посетил литовский публицист, поэт, переводчик и диссидент Томас Венцлова. Литератор рассказал "Еврорадио", что новость о сносе крестов была первой, которую он услышал, прилетев из Вильнюса в Минск на фестиваль интеллектуальной книги Pradmova. В урочище вместе с литовскими дипломатами он поклонился жертвам сталинских репрессий, возложил цветы и зажёг свечи.

"В Куропатах произошло безобразие, уничтожение семидесяти крестов — это циничный поступок, — считает Томас Венцлова. — Там находятся не только белорусские могилы. Там похоронены литовцы, латыши, эстонцы, поляки и другие. Так что советская власть не очень разбиралась в национальностях, она под корень уничтожала людей всех национальностей".

Поэт вспомнил, что пятнадцать лет назад видел установленные на “Голгофе” в урочище католический, православный и униатский кресты.

"Они стоят там до сих пор. То, что я вновь поклонился им, считаю очень важным моментом своей жизни, — говорит Томас Венцлова. — То, что происходило в Курапатах в 1930-х годах, это чудовищный тоталитаризм, это такое же преступление, как гитлеровские преступления. Об этом надо знать, говорить, помнить. Говорят, помнить надо, чтобы подобное не повторилось, но не только. Просто погибшие люди заслуживают вечной памяти".

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.