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ЕС продлил санкции против Ирана

  • 8.04.2019, 14:10

Это связано с серьезными нарушениями прав человека в стране.

Совет Европейского союза продолжил ограничительные меры против Ирана до 13 апреля 2020 года в ответ на серьезные нарушения прав человека.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание активов для 82 человек и одной организации.

Кроме того, запрещается экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, в частности для слежки за гражданами.

Эти меры были впервые были введены в 2011 году.


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