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Монтеррей слезам поверил!

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  • 8.04.2019, 14:16
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Виктория Азаренко

Азаренко проиграла финал, но трибуны скандировали ее имя.

В мексиканском Монтеррее белоруска Виктория Азаренко показала, что все еще способна на многое, дойдя до финала и обыграв первую сеяную Анжелик Кербер. Правда, на битву с Мугурусой ее не хватило…

Финальный матч Азаренко не смогла завершить из-за травмы ноги, пишет "Прессбол". Судя по симптомам и картинке, повреждение мышечное, а значит, целиком и полностью вызвано накопившейся усталостью. Для Вики это был пятый матч за шесть дней. Если в былые времена ее организм с подобной нагрузкой справлялся играючи, то в 29 лет после рождения ребенка держать кондиции совсем непросто. Да и кому сейчас в ВТА легко? Посмотрите: каждую неделю-две меняются примы, и те, кто еще недавно поднимал кубок над головой, еле уносят ноги от, казалось бы, не самых грозных соперниц.

Поэтому очень важно, что Азаренко в принципе сумела преодолеть непростой период, по ходу которого она вылетала в первых кругах. Ведь проблемы с "физикой" отражаются и на психологии. Неслучайно Виктория задавалась вопросом: "В каком магазине продается уверенность?" Однако в полуфинальной встрече с Кербер с верой в себя все было нормально. Может, потому что немка давняя клиентка Виктории и сумела огорчить белоруску лишь раз за 8 встреч. Азаренко знала, как играть, и настолько впечатлила всех своей победой, что перед финалом даже букмекеры "переобулись" и предпочтение в поединке с Гарбинье Мугурусой стали отдавать белоруске.

Однако все пошло не по тому сценарию. Мугуруса с ходу сделала брейк, что, впрочем, можно было ожидать. Подача — не козырь Азаренко. Зато Вика отлично умеет играть на приеме. И в первом сете брейк-пойнтов у нее было столько же, сколько у испанки. Однако почему-то ключевые розыгрыши гораздо лучше удавались Гарбинье. Виктория даже умудрилась не реализовать тройной брейк-пойнт. А вот Мугуруса взятие подачи Азаренко поставила на поток. В результате партия, которая поначалу была равной, превратилась в разгром — 6:1!

На самом деле по ходу всех геймов Азаренко не хватало буквально чуть-чуть — остроты, удачи, благосклонности судей. Ястребиного глаза на этом турнире не было, и Виктории показалось, что линейные подарили сопернице пару мячей. Важных мячей! Ну и, конечно, не хватало здоровья. Виктория это тщательно скрывала и ничем не выдавала. Однако когда в перерыве между сетами она вызвала врача, тайное стало явным. Белоруске заморозили и плотно затейпировали голень, однако это не помогло. Вдруг выяснилось, что Вика не способна на резкие движения и не может нормально бегать.

Однако Азаренко продолжила бороться. И даже взяла гейм на своей подаче! Чего с ней давно не случалось в более здоровом состоянии в начале матча. Парадокс в том, что Виктория вдруг выдала несколько сногсшибательных ударов — размашистых, направленных, смелых, после которых мяч попадал в корт, а Мугуруса ничего не могла поделать. Азаренко будто превратилась в Квитову или Серену в этот момент. Но даже Уильямс в теннисе вынуждена бегать — без этого победить невозможно. Поэтому выигранный гейм был очевидным пределом геройствам.

Тем не менее к самой модели игры, которую Азаренко выдавала в момент травмы, ей стоит присмотреться. В чемпионские времена Виктория была блестяще готова физически и на этом фундаменте строила свой основательный теннис. Но той мощи уже не вернуть! Значит, надо перестраивать игру под новые возможности организма. В Монтеррее Азаренко показала, что у нее есть резервы в борьбе с всевозрастающем напором новых поколений. Но в основном эти резервы сосредоточены в области техники, тактики и психологии.

Сколь непросто дается поиск конкурентоспособности новоиспеченной маме, стало видно и по слезам, которые белоруска не смогла сдержать во время церемонии награждения. Азаренко растрогала зрителей признанием важности для нее этой недели в Монтеррее. Трибуны не остались равнодушны и стали скандировать "Вика!" Момент получился таким ярким, что даже чемпионка — почти своя, говорившая по-испански уроженка Венесуэлы Гарбинье — удостоилась меньшего внимания.

Это были не слезы радости и не слезы печали, и даже не слезы боли. Это были слезы борьбы, которые порой проскальзывают непроизвольно, но не мешают достижению цели. Виктория определенно еще не сказала последнего слова…


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