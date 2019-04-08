Какой будет погода на неделе 8.04.2019, 15:06

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Прогноз на ближайшие дни.

На этой неделе будет преобладать антициклональный характер погоды, осадков будет немного, и пройдут они лишь в отдельных районах страны. В начале недели еще сохранится теплая погода, а в середине недели при поступлении более холодного воздуха с территории Скандинавии температурный фон начнет понижаться. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

9 апреля, во вторник, под влиянием атмосферного фронта ночью и утром местами, днем по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +2…8°С, при прояснениях около 0°C; максимальная температура днем +9...15°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +16…18°С.

В среду, 10 апреля, под влиянием периферии скандинавского антициклона будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны еще пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит −5…+2°С, максимальная днем +6…13°С; по юго-востоку страны теплее ночью +3…8°С, днем +14…15°С.

В четверг, 11 апреля, в области повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью в основном −2…+5°С, при прояснениях она понизится до −5°С, максимальная температура днем +6…13°С, по юго-востоку воздух прогреется до +14…15°С.

12 апреля, в пятницу, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Температура воздуха минимальная ночью составит −3...+4°С, при прояснениях воздух охладится до до −5°С, максимальная температура днем +6...13°С.