Спортсмены из «ДНР» приехали за призами Могилевского облисполкома 5 8.04.2019, 15:28

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Могилевские чиновники попали в скандал.

На республиканских соревнованиях по современному пятиборью на призы управления спорта и туризма Могилевского облисполкома выступили спортсмены из непризнанной «республики», пишет mogilev.online .

Одним из первых на странный состав участников обратил внимание могилевчанин Андрей Ковалев, который опубликовал скриншот с сайта Могилевского областного центра олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью.

Согласно пресс-релизу, на соревнованиях выступило 125 человек из Могилевской, Гомельской и Минской областей, а также так называемой «Донецкой народной республики».

Причем как выяснилось, одна из спортсменок «ДНР» Анастасия Шевченко завоевала даже бронзовую медаль среди юниорок 1997 года.

Сейчас новость об участии спортсменов из «ДНР» удалили, пользователям по ссылке на материал показывает только главную страницу сайта.

Теоретически, это скандал. Беларусь не признала «ДНР» независимым государством и считает её территорией Украины. Приезд спортсмена под флагом «ДНР» частично указывает на соревнования, которые устраивает Могилевский облисполком, говорит о том, что местные власти де-факто признают независимость «ДНР» хотя бы частично.