Глава Одесской области отказался уходить с поста после указа Порошенко 8.04.2019, 15:41

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Максим Степанов

Фото: Думская

Максим Степанов заявил, что президент Украины превысил свои полномочия.

Глава Одесской областной госадминистрации (ОГА) Максим Степанов 8 апреля отказался покидать свой пост после указа президента Украины Петра Порошенко о его отставке. Отвечая на вопрос украинской службы Радио Свобода, Степанов пояснил, что ему предлагали написать заявление об увольнении еще 5 апреля во время визита президента в регион, а официально указ о его отставке был подписан 6 апреля (на сайте Порошенко он появился 8 апреля). Указ об отставке Степанова анонсировали многие украинские медиа.

"Я отказался от этого предложения (уйти в отставку), потому что у меня нет собственного желания писать заявление", – пояснил Степанов на пресс-конференции 8 апреля.

Степанов также заявил, что, подписывая указ о его отстранении, "Порошенко превысил полномочия":

"Это очень странный документ, который, по моему убеждению, по убеждению юристов и даже любого студента, не имеет ничего общего с законодательством Украины и просто вышел за полномочия, которые записаны в Конституции", – заявил глава Одесской области. По его словам, увольняет или назначает руководителей областных государственных администраций действительно президент, но – по представлению Кабинета министров Украины.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко в свою очередь заявил, что правительство не принимало решений об отстранении Максима Степанова от должности главы Одесской облгосадминистрации.

Степанов отдельно заметил, что с его стороны "было бы очень странно и нечестно" перед жителями Одесской области просто взять и уйти с поста главы области.

Степанов был назначен главой Одесской ОГА в январе 2017 года после увольнения Михаила Саакашвили. Его отставку политологи объясняют тем, что в области выиграл первый тур выборов президента Украины не Порошенко, а его соперник, комик Владимир Зеленский, набрав 41,26% голосов, что значительно больше, чем он в среднем получил в Украине. Более высокий результат Зеленский показал только в Днепропетровской (45,34%) и Луганской (43,96%) областях.