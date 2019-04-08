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В Польше началась общенациональная забастовка учителей

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  • 8.04.2019, 16:03
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Фото: PAP/Andrzej Grygiel

Учителя требуют увеличения зарплаты.

В Варшаве на зданиях школ появились плакаты с надписями «Мы протестуем, потому что для нас важно будущее образования» и «Забастовка». Многие родители решили не отправлять своих детей на занятия, даже в те заведения, которые не присоединились к забастовкe, сообщает «Польское радио».

По данным варшавской мэрии, забастовка в Варшаве должна охватить 321 из 376 школ, а также 151 из 351 детского сада. В Гданьске в связи с протестами закрыты 121 из 206 школ.

Забастовки начались также в Жешуве, Катовице, Ольштине, Щецине, Познани, Вроцлаве, Радоме, Белостоке и других крупных польских городах.

Несмотря на соглашение правительства и «Солидарности», к забастовке также присоединяются учителя, связанные с этим профсоюзом.

Напомним, вечером 7 апреля правительство достигло соглашения лишь с одним из трех профсоюзов. Союз польских учителей и Форум профсоюзов отклонили предложения правительства, «Солидарность», в свою очередь, решила заключить соглашение.


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