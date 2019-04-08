В Брюсселе прошел пикет против вандализма в Куропатах 8.04.2019, 16:45

В акции участвовали представители белорусской эмиграции.

Об этом сообщил «Радыё Рацыя» председатель Белорусско-Европейского объединения Дмитрий Пименов. Он был главным организатором пикета, а также специальной мессы, которая накануне прошла в Антверпене.

«Белорусы в Бельгии молились, чтобы Господь простил белорусскому народу насилие над Святым Крестом. В нем виноват каждый, кто привел эту систему к власти!Также виноват каждый, кто занял нейтральную позицию, когда происходило насилие над теми, кто боролся за волю народа.

Также виноват каждый, кто и сегодня считает, что это дело его не касается. Насилие над Крестом - это насилие над историей и будущим!» - считает Пименов.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.