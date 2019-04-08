Гимназистов, которые вышли на награждение в Петербурге с бело-красно-белым флагом, запугивают 7 8.04.2019, 16:15

3,094

Минобразования оказывает давление на молодых патриотов.

Напомним, после успешного выступления на международной олимпиаде в Петербурге минские гимназисты вышли на награждение с национальным флагом. Давление также оказывается на их родителей.

Минская команда включала учащихся гимназий №41 и №29.

Как стало известно nn.by, чиновники (команда ездила под патронажем комитета по образованию Мингорисполкома) начали травлю на участников награждения — школьников и учителей.

Как утверждают источники, в министерство вызвали преподавателей и устроили им разнос.

А родителям — преподаватели и чиновники организовали настоящий телефонный «флешмоб» с требованием удалить фото и не давать комментарии прессе. Некоторым родителям сначала позвонили из министерства, потом директор гимназии, а потом классная, — об этом нам рассказали друзья одной из семей.

Директор гимназии №41 Марианна Скакун вводила детей в заблуждение, говоря, что «если будут продолжать — то ответственность вплоть до уголовной».

Одной из девочек, которая идет на золотую медаль, учителя пообещали, что «если еще раз, то не будет медали».

Через несколько дней после начала травли один из школьников, уйдя в библиотеку, на несколько часов выключил телефон.

Его мать не могла дозвониться сыну и, помня угрозы администрации, подумала, что он попал в милицию или случилось непоправимое. Женщина разволновалась и направилась подавать заявление в милицию в связи с исчезновением сына.

К счастью, парень объявился через несколько часов. Об этом «Нашей Ниве» сообщили его одноклассники.

Администрация гимназии №41 ситуацию не комментирует.

Директор гимназии №29 Сергей Пшиков дал комментарий «Белсату»: «Это не единственные наши способные ученики. Я каждому из них пожал руку. Что касается флага, они взрослые: сами принимают решение и отвечают за свои поступки. Я отвечаю только за учебу, поэтому я никого не наказывал и никому выговоров не выносил. То же касается и учителей: они ехали по приказу отдела образования Минского горисполкома, поэтому я не имею права выносить им выговоры», — рассказал Виктор Пшиков.

Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая утверждает, что в министерство преподавателей не вызывали: мол, те что-то путают.