В ЕС создали этический кодекс для искусственного интеллекта 8.04.2019, 16:22

Эксперты могут в деталях представить свою работу в День цифровой технологии в Брюсселе 9 апреля.

В Европейской комиссии объявили о "пилотной фазе" работы, цель которой - обеспечение гарантий того, что этические установки развития и использования искусственного интеллекта, смогут быть внедрены на практике, пишет zn.ua.

"Сегодня мы делаем важный шаг к этическому и надежному искусственному интеллекту в ЕС. Отныне мы располагаем прочной базой, основанной на ценностях ЕС и являющейся следствием серьезных и конструктивных обязательств со стороны многих заинтересованных участников, в частности, предприятий, университетов и гражданского общества", - заявила член Еврокомиссии по цифровым экономике и обществу Мария Габриэль. "Теперь мы будем внедрять в практику эти требования и в то же время поддерживать международные дебаты об искусственном интеллекте, ориентированном на человека".

"Пилотная фаза" основана на работе независимой группы экспертов, которую создали летом прошлого года.

В Еврокомиссии призывают промышленность, исследовательские институты и институты власти "протестировать детализированный оценочный перечень, разработанный группой экспертов высокого уровня, который дополняет руководящие указания".

Эксперты могут в деталях представить свою работу в День цифровой технологии в Брюсселе 9 апреля.

В середине октября прошлого года издание The Economist писало, что Америка боится, что время на стороне Китая. Китайская экономика растет в два раза быстрее американской, и государство вкладывает деньги в передовые технологии, такие как искусственный интеллект, квантовые вычисления и биотехнологии.