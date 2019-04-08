Ихтамнеты для Хафтара Александр Гольц

8.04.2019, 16:56

Александр Гольц

О российском участии в ливийском военном конфликте.

Длящаяся последние восемь лет гражданская война в Ливии вступила в новый этап. 4 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, начала марш в сторону Триполи, где находится правительство национального согласия. О боевых действиях, как водится в таких случаях, приходит крайне противоречивая информация. Согласно одним сообщениям, подразделения Хафтара успешно продвигаются в направлении столицы, уже заняли недействующий международный аэропорт Триполи и даже закрепились в пригородах, где идут бои. По другим — противникам Хафтара удалось организовать контрнаступление. Стороны уже успели обменяться авиаударами. Похоже, все это пролог к новому долгому кровопролитию.

Наступление вместо конференции

Сегодня Хафтар со своей армией, сформированной в основном из бывших военнослужащих Муамара Каддафи, контролирует восток страны, включая побережье залива Сирт, где расположены основные наливные экспортные терминалы. Там же, в Тобруке, находится и избранная в 2014 году Палата представителей со своим «временным правительством». Западная же часть страны пока что под властью правительства национального согласия с премьер-министром Файезом Сарраджем во главе. Это правительство сформировано в 2016-м при участии ООН и ЕС. Впрочем, говорить о том, что какие-то центры власти реально что-то в Ливии контролируют, можно лишь с оговорками. Фактически страна представляет собой лоскутное одеяло. На самом деле в Ливии властвуют бесчисленные вооруженные отряды: этнические, исламистские, а по большей части — криминальные. Именно они осуществляют контроль над столицей страны Триполи (именно это дает Хафтару возможность заявлять, что правительство Файеза Сарраджа находится в заложниках у террористов). Главные же военные противники Хафтара сконцентрированы у города Мисурат, что в 200 километрах восточнее столицы. Это — исламисты, бывшие боевики «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман», сыгравшие немалую роль в свержении режима Муамара Каддафи. Группировка, именуемая «Щит Ливии», располагает тяжелым вооружением: танками и артиллерией. По некоторым данным, именно с баз у Мисурата взлетали самолеты, атаковавшие подразделения ЛНА.

С середины января силы Хафтара начали большое наступление на юго-западе страны против окопавшихся там формирований исламских радикалов, а также чадской оппозиции, контрабандистов и криминальных банд. К марту подразделения ЛНА вошли и закрепились в главных городах этого региона, а также на расположенных там нефтяных месторождениях, в том числе крупнейшем — Эш-Шарара. Решение атаковать Триполи родилось у Хафтара неслучайно.

Как раз на середину апреля назначено проведение Общенациональной конференции по урегулированию ливийского кризиса, на созыве которой сконцентрировали свои усилия представители ООН и других международных организаций. А потом предполагались и новые президентские выборы. Официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари в Бенгази вполне лицемерно заявил журналистам, что ливийская армия поддерживает эту конференцию и сделает все, чтобы она состоялась, а война с террором не противоречит политическому процессу. При этом он вполне ясно сказал, что вооруженные группировки «не позволят провести выборы и не допустят каких-либо политических решений». Из чего следует, что сначала нужно взять Триполи, избавиться от «террористов» (а заодно и политических оппонентов), а уж потом проводить всякие там конференции по урегулированию. На условиях фельдмаршала Хафтара.

Свой в доску фельдмаршал

Официально Россия не поддерживает ни одну из противоборствующих сторон (кстати, существует эмбарго ООН на поставки вооружения в Ливию). Москва даже признает правительство национального согласия и поддерживает с ним контакты. Российские представители со всех трибун заявляют о необходимости умиротворения Ливии исключительно политическими, а не военными средствами.

Вот министр иностранных дел России Сергей Лавров только что заверил, что в этом конфликте Москва не пытается «ставить на кого-то». При этом, впрочем, подчеркнул, что Россия выступает за то, «чтобы сами ливийцы определяли свою судьбу и начали инклюзивный, деловой диалог без каких-либо искусственных дат, которые им пытаются навязать извне, и без того, чтобы ливийцев кто-то подгонял помимо их воли». То есть вполне откровенно вслед за представителем ЛНА призывает не переживать из-за возможного срыва конференции. А еще глава отечественного дипломатического ведомства решительно осудил авиаудары по войскам Хафтара. То есть у Москвы все-таки есть человек, на которого она делает ставку. И этот человек — маршал Хафтар.

Вот хроника взаимоотношений ливийского военачальника с Москвой. В июне 2016-го Хафтар провел в Москве встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. А уже в сентябре посланник Хафтара проводит новые переговоры, в ходе которых просит Россию содействовать в снятии эмбарго на поставки вооружений национальной армии Ливии. В ноябре 2016 года Хафтар снова прибывает в Москву, где его принимает Сергей Лавров. Следует и новая встреча в Министерстве обороны, в ходе которой обсуждалась возможность оказания военной помощи. В начале января 2017-го Хафтар посетил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который возвращался из Сирии. Там была организована видеоконференция с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По итогам этих переговоров, как сообщалось в печати, Россия обещала поставить Хафтару оружие на сумму в два миллиарда долларов. Наконец, в ноябре 2018-го состоялись еще одни, самые показательные переговоры Хафтара с Сергеем Шойгу. Камеры протокольной съемки зафиксировали присутствие за столом такого крупного специалиста в сфере борьбы с терроризмом (а именно этому, согласно официальным сообщениям, были посвящены переговоры), как «кремлевский повар» Пригожин. Который, как утверждают многочисленные журналистские расследования, ставит задачи наемникам из ЧВК «Вагнера» и финансирует их и в Сирии, и в Центральноафриканской республики. Объяснение присутствию последовали на редкость правдоподобные. Некий «военно-дипломатический источник» объяснил «Интерфаксу» и РИА «Новости», что «повар Путина» организовывал официальный обед для хозяев и гостей мероприятия и принял участие в обсуждении исключительно культурной программы.

Новое занятие для вагнеровцев

Между тем в последнее время в мировой печати регулярно появляются сообщения о российских наемниках в Ливии. Так, английская The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании писала в марте о трех сотнях бойцов ЧВК, которые базируются в Бенгази. По данным источника, российские наемники задействованы в незаконных поставках артиллерии, танков, беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов. Ранее британский таблоид The Sun сообщал о том, что вагнеровцы заняты также боевой подготовкой солдат Хафтара. Газета РБК сообщала, что дело не ограничилось бойцами частной военной кампании. По информации издания, в Ливию переброшены и военнослужащие из ВДВ. Если так, то все это укладывается во вполне логичную схему. В рамках договоренностей, достигнутых с фельдмаршалом в 2017-2018 годах, Россия обеспечила его инструкторами и военной техникой. С тем чтобы в этом году он попытался захватить всю страну еще до конференции по урегулированию и президентских выборов.

Официальные лица в президентской администрации, МИДе, Совете Федерации и Госдуме заученно опровергают сообщения о российском военном присутствии в африканской стране. Но мем «ихтамнет» давно стал визитной карточкой отечественной дипломатии, которой теперь доверия, увы, меньше, чем английскому таблоиду. При этом возникает вопрос: а что, собственно, собирается там делать Россия? Британская пресса пишет о том, что целью является не больше не меньше как установление контроля над ключевыми маршрутами, по которым в ЕС незаконно въезжают мигранты из Африки. Это может спровоцировать новый миграционный кризис в Европе и таким образом дестабилизировать Старый свет. Английские газеты писали, что представители британской разведки информировали премьер-министра Терезу Мэй, что Россия уже направила свои военные ресурсы в Ливию, чтобы превратить эту страну «в новую Сирию». Более реалистичные объяснения заключаются в том, что Москва хотела бы захватить стратегически важный район Северной Африки, позволяющий «проецировать силу» на Средиземноморье. Сообщают, что Хафтар обещал Шойгу аж две военные базы.

Пригожина и подобных ему интересует возможность участвовать в эксплуатации нефтяных месторождений. Капитаны оборонно-промышленного комплекса рассчитывают, что после «стабилизации» пришедший к власти режим вернется к контрактам на закупку российского оружия (во времена Каддафи их объем достигал 10 млрд долларов). Россия намерена даже строить железную дорогу в этой стране.

При этом именно сейчас в Москве озвучиваются поразительные инициативы некоторых экспертов. Сводятся эти инициативы к следующему. Американцы умеют изобретать, создавать новые технологии и их экспортируют. Китайцы могут производить все что угодно и продают это. А вот мы, русские, умеем воевать, так давайте же продавать на экспорт «безопасность». Сначала Асаду по демпинговым ценам, теперь вот Хафтару и президенту из Центральноафриканской республики. Эти нефтью и алмазами расплатятся. А дальше подтянутся диктаторы побогаче. То есть российские солдаты превращаются в этой ситуации в каких-то гессенских рекрутов, которых ушлый правитель продавал британской короне в XVIII веке.

Впрочем, подозреваю, что Россия влезла в Сирию, потому что для Владимира Путина совершенно непереносима мысль, что народ может попытаться свергнуть авторитарного правителя. Ужасная смерть диктатора Каддафи стала для российского президента серьезным шоком. Вернуть Ливию под контроль следующего авторитарного вождя для него — дело принципа. И Хафтар с этой точки зрения — просто идеальная фигура. Мало того, что генерал. Он дважды учился в СССР — сперва на Высших курсах «Выстрел», а потом в Академии имени Фрунзе. Русский язык знает.

Вот он, идеальный правитель, который обеспечит стабильность вместо хаоса, устроенного презренным Западом. Только здесь Москва рискует вступить на почву куда более зыбкую, чем пески ливийской пустыни. Захватить власть в стране, где с 2011-го все воюют против всех, практически невозможно, даже если подключить к делу российских наемников…

Александр Гольц, The New Times