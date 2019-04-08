Белорусов ожидает пять выходных подряд 8.04.2019, 16:59

Через четыре недели у белорусов будут мини-каникулы.

Православная Пасха в этом году поздняя — 28 апреля, поэтому Радовница будет только 7 мая, пишет nn.by.

1 мая (среда) — выходной. Потом 2, 3 и 4 (суббота) придется поработать. Рабочий день с 6 мая (понедельник) перенесен как раз на 4 мая.

Затем будет сразу пять выходных: с 5 по 9 мая. Рабочий день со среды 8 мая перенесен на 11 мая (суббота).

Потом два рабочих дня: 10 и 11 мая. И снова выходной: 12 мая.

Ну а до ноября больше переносов не будет.