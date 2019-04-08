Видеофакт: В Минске во дворе скорая и Volkswagen не смогли разъехаться 16 8.04.2019, 17:41

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Никто не хотел уступать дорогу.

В столичной Серебрянке скорая помощь не смогла проехать на вызов из-за заблокировавшего ей дорогу Volkswagen. Пользователи разместили на YouTube и в Instagram видео инцидента, пишет tut.by.

Все произошло 7 апреля во дворе дома № 153 по проспекту Рокоссовского. Как следует из видео, скорая с включенными проблесковыми маячками не смогла проехать, так как уперлась в VW. Сообщается, что так автомобиль оперативного назначения простоял около 20 минут. Стоит отметить, что прохожие рассказали водителю скорой об объезде, но тот ответил, что ему это не нужно. Водитель легковушки также был настроен решительно — попросил вызвать ГАИ и остался сидеть в автомобиле.

Напомним, что в соответствии с ПДД, при приближении автомобиля оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству.