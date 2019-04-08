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Власти заявили, что аккумуляторный завод под Брестом заработает уже в мае

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  • 8.04.2019, 17:47
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Фото: DW

Акции против вредного предприятия продолжаются более года.

Об этом председатель Брестского облисполкома заявил на встрече со студентами ПолесГУ. Тему строительства под Брестом завода по производству свинцовых аккумуляторов Анатолий Лис озвучил сам. И это понятно. Общественные протесты сегодня на главных страницах интернет-изданий, а студенты самые активные интернет-пользователи, пишет media-polesye.by.

– Я неоднократно выступал на эту тему и вам сегодня скажу, что завод этот будет открыт уже в мае, – заявил Анатолий Лис.

Напомним, жители Бреста каждое воскресенье собираются на протестные акции против вредного предприятия. Акции проходят на протяжении более года.


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