Отмечен рекордный отток иностранных инвестиций из компаний в РФ 8.04.2019, 17:56

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В предыдущий раз подобная тенденция фиксировалась в 2015 году.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из капитала российских компаний в 2018 году составил 6,464 млрд долларов (около 5,735 млрд евро). Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщило агентство "Интерфакс". Оно приводит статистику Центробанка РФ, пишет "Немецкая волна".

За весь период наблюдений - с 1997 года - данный показатель в четвертый раз оказался отрицательным. В предыдущий раз подобная тенденция фиксировалась в 2015 году. Тем не менее тогда размер негативного сальдо был почти в 14 раз меньше: отток средств составлял 445 млн долларов (около 395 млн евро).

Отрицательные значения фиксировались до этого лишь дважды - в 2012 и 2003 годах. Шестнадцать лет назад вывод инвестиций перешагнул отметку в 2 млрд долларов (около 1,7 млрд евро).

Тогда отток иностранных капиталовложений эксперты увязывали с так называемым "дело ЮКОСа", которое было возбуждено 20 июня 2003 года. Преследованию в рамках него, в частности, подверглись Михаил Ходорковский и Платон Лебедев.