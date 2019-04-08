закрыть
8 апреля 2019, понедельник, 19:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Отмечен рекордный отток иностранных инвестиций из компаний в РФ

  • 8.04.2019, 17:56
  • 1,352

В предыдущий раз подобная тенденция фиксировалась в 2015 году.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из капитала российских компаний в 2018 году составил 6,464 млрд долларов (около 5,735 млрд евро). Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщило агентство "Интерфакс". Оно приводит статистику Центробанка РФ, пишет "Немецкая волна".

За весь период наблюдений - с 1997 года - данный показатель в четвертый раз оказался отрицательным. В предыдущий раз подобная тенденция фиксировалась в 2015 году. Тем не менее тогда размер негативного сальдо был почти в 14 раз меньше: отток средств составлял 445 млн долларов (около 395 млн евро).

Отрицательные значения фиксировались до этого лишь дважды - в 2012 и 2003 годах. Шестнадцать лет назад вывод инвестиций перешагнул отметку в 2 млрд долларов (около 1,7 млрд евро).

Тогда отток иностранных капиталовложений эксперты увязывали с так называемым "дело ЮКОСа", которое было возбуждено 20 июня 2003 года. Преследованию в рамках него, в частности, подверглись Михаил Ходорковский и Платон Лебедев.


популярное за неделю

Мнение

Зачем мы вообще нужны?
Зачем мы вообще нужны? Наталья Радина
Господи, избавь нас от лукавого
Господи, избавь нас от лукавого
За издевательство над христианскими символами – анафема
За издевательство над христианскими символами – анафема Владимир Некляев
Обращение к участникам молебна на площади Свободы
Обращение к участникам молебна на площади Свободы Николай Статкевич