Николая Статкевича в суд не привезли 1 8.04.2019, 17:53

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Николай Статкевич

Политик находится в тюрьме на Окрестина.

По состоянию на 17:15 8 апреля, одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина не вывозили - возможно, в суд его в понедельник не привезут, передает «Радыё Свабода».

По мнению жены Статкевича Марины Адамович, Николая могут продержать на Окрестина трое суток, то есть до среды.

«Я допускаю, что его могут осудить завтра, послезавтра. А также могут найти неотбытые сутки и оставить на Окрестина якобы отбывать прежнее наказание», - высказала мнение Марина Адамович.

Напомним, что Николая Статкевича задержали вчера, 7 апреля, накануне проведения молебна на площади Свободы в Минске, в котором приняли участие более 1000 человек.

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.