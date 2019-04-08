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В Новополоцке лиса едва не зашла в торговый центр

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  • 8.04.2019, 18:05
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Практически по самому центру Новополоцка в выходные гуляла лиса.

Ее горожане увидели на улице Молодежной, возле торгового центра «Стрелецкий Капитал», сообщает паблик «Полоцк и Новополоцк». Об этом пишет tut.by.

Очевидцы сообщают, что лиса даже чуть было не зашла в торговый центр.

Затем животное бегало в окрестностях «Стрелецкого Капитала», еще одного торгового центра — «Капитал-2», а также завода «Измеритель».

Это не первое появление диких животных в регионе за последнее время. 5 марта по трассе в Новополоцке ходили лоси: они направлялись в сторону завода «Полимир». В прошлом году кабан выбежал на проезжую часть в Полоцке прямо под колеса автомобиля и едва не спровоцировал ДТП, а в окрестную деревню пришел медведь и напугал местного жителя.


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