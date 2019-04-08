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Десять преподавателей аграрного колледжа в Пинске попались на взятках

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  • 8.04.2019, 18:24
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Они получали от студентов взятки за сдачу экзаменов и контрольных.

В Пинске под уголовные дела попали преподаватели Пинского государственного аграрно-технического колледжа, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

По сведениям оперативников, они получали от студентов взятки за сдачу экзаменов и контрольных. БелТА уточняет, что во взятках подозревают десятерых преподавателей. На них завели 15 уголовных дел. Всего учителя получили деньги и материальные ценности на сумму 3235 рублей.

Некоторым уже предъявлены обвинения, а их дела направлены в суд города Пинска и Пинского района.


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