США признают часть вооруженных сил Ирана террористической организацией 8.04.2019, 18:35

В список террористических организаций США внесли Корпус стражей исламской революции.

Соединенные Штаты решили внести Корпус стражей исламской революции, элитное иранское военно-политическое формирование, в список иностранных террористических организаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, которое в понедельник распространила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня я официально объявляю о намерении моей администрации внести Корпус стражей исламской революции, в том числе его силы специального назначения "Аль-Кудс", в список иностранных террористических организаций", - заявил американский президент.

"Этот беспрецедентный шаг признает реальность, что Иран не только является государственным спонсором терроризма, но и что Корпус активно участвует, финансирует и пропагандирует терроризм как инструмент государственного управления. Он является основным средством правительства Ирана по направлению и осуществлению глобальной террористической кампании", - добавил Дональд Трамп.

Таким образом Соединенные Штаты впервые в истории признали часть иностранного правительства, каким является Корпус стражей исламской революции, террористической организацией.

"Это действие дает Тегерану понять, что его поддержка терроризма имеет серьезные последствия. Мы будем продолжать усиливать финансовое давление и увеличивать плату иранского режима за его поддержку террористической деятельности, пока он не откажется от своей злонамеренного и незаконного поведения", - резюмировал Дональд Трамп.

Корпус стражей Исламской революции контролирует большую часть иранской экономики и прямо подчиняется верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи.