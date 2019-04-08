Зинаида Михнюк: Для шведского общества дико, что безработные белорусы должны платить государству 4 8.04.2019, 18:45

1,254

2-4 апреля в Стокгольме прошли Дни Беларуси, организованные шведской правозащитной организацией Östgruppen.

От РЭП в мероприятиях приняла участие исполняющая обязанности председателя профсоюза Зинаида Михнюк, передает praca-by.info.

– Östgruppen уже несколько лет подряд проводит мероприятия, посвященные Беларуси. Приятно отметить, что они достаточно популярны. Для меня было удивлением, что ситуация в сфере прав человека, проблем рабочих, экологии и культуре в Беларуси интересует большое количество простых жителей Швеции. Конечно, многие из участников Дней Беларуси – эмигранты из стран СНГ, которым также хочется поддерживать связи с родными местами.

В этом году в состав белорусской делегации в Швеции вошли правозащитник Валентин Стефанович (ПЦ «Весна»), экоактивистки Ирина Сухий (Экодом) и Алена Маслюкова, Зинаида Михнюк (РЭП), а также бывший глава белорусского ПЭН-центра Андрей Хаданович и переводчик детских книг Надежда Кондрусевич.

Зинаида Михнюк и глава шведской правозащитной организации Östgruppen Мартин Угла

– Глава Östgruppen Мартин Угла отметил, что ни дня не состоял в профсоюзе, но если бы и вступил, то в РЭП. Он рассказал, что следит за нашей деятельностью. И интерес к Беларуси в шведском обществе не уменьшился. Большую обеспокоенность в Швеции вызывает мягкий подход Евросоюза к диктаторской политике Лукашенко. Мартин Угла сказал, что поражается смелости белорусских активистов, которых так часто подвергают репрессиям за их деятельность.

– Мне задавали много вопросов про уровень жизни в Беларуси. Я честно рассказала, что вместо обещанных 500 долларов, большинство людей вынуждено выживать за треть от этой суммы. Особое внимание было уделено тунеядскому декрету. Для шведского общества это просто дико, чтобы люди платили государству из-за того, что они не работают.

– На одной из встреч представители МИДа Швеции рассказали о том, что следят за ситуацией вокруг преследования РЭП и так называемого «дела профсоюзов». Они подтвердили, что считают его однозначно политически мотивированным, таким образом власти нашли способ расправиться с независимыми профсоюзами. Также подтвердили свою солидарную поддержку независимым профсоюзам в Беларуси, пожелали сил в нашей борьбе за соблюдение законных права людей труда, - рассказала Зинаида Михнюк.