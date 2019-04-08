Володин хочет странного, но стесняется Игорь Яковенко

8.04.2019, 19:00

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

В путинской России на всех ветвях власти сидят одни володины, других давно не осталось.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 6.04.2019 дал интервью интернет-редакции официального сайта Госдумы. Масштаб этого события требовал бы освещения, максимум, в какой-нибудь думской стенгазете, если бы не заявление Володина о необходимости внесения поправок в Конституцию с целью позволить Госдуме участвовать в формировании правительства.

Дословно: "Было бы целесообразно – подчеркну, на мой взгляд – дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации". Володин – это не имя существительное, а притяжательное прилагательное.

Поэтому все что он, то есть оно, произносит, имеет единственную цель – угодить тому, чье имя это прилагательное притягивает. "Правительство формирует премьер-министр", - с грустью процитировал Володин Конституцию РФ. После чего выразил сочувствие Путину: "У президента нет возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам". И далее Володин делает революционное предложение: "В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию".

Конституция РФ в части устройства государственной власти – это акт учреждения в России самодержавия. Власть президента стоит не только над тремя ветвями власти, но и над законом. Статья 111 и статья 117, часть 3 Конституции РФ, в которых описаны полномочия Госдумы в отношении правительства – это публичное глумление над парламентаризмом. Российский парламент может отклонить кандидатуру премьера, или высказать недоверие правительству, но это для депутатов означает акт самоубийства. Поскольку самодержец, который в России выступает под позывным "президент", в обоих случаях выбирает, кого ему ликвидировать: правительство или парламент.

Идеи Володина, если их воспринимать буквально, то есть так, как они высказаны в интервью, лишены всякого смысла. Туманные намеки на некие "консультации при назначении членов правительства", в которых могут участвовать депутаты, а также образ одинокого Путина, которому не с кем посоветоваться при принятии кадровых решений, выглядят как вполне бессвязное бормотание, имеющее целью скрыть реальные попытки повлиять на конкретный механизм сохранения власти после 2024 года.

Мечты об оккупации Беларуси под видом создания единого государства и на этом основании продление путинского самодержавия под новой вывеской все больше выглядят несбыточными. Придумать технологию поглощения Лукашенко Путиным невозможно, поскольку этот процесс противоречит законам физики, химии, биологии, и даже боевые колдуны и телепаты против Батьки бессильны.

Создавать какую-то восточную невидаль по казахстанскому сценарию опасно: неизвестно еще, как это в самом Казахстане обернется.

Остается идея псевдопарламентской республики, в которой реальная власть у премьера, назначаемого парламентом.

В путинской России на всех ветвях власти сидят одни володины. Никаких других давно не осталось. Цель спикера Госдумы стать главным Володиным при самодержце, вплотную приблизиться к трону. В этой конструкции лишним оказывается Медведев, против которого Володин начал публичную атаку, впервые в истории путинского режима согнав министра с думской трибуны.

Никакой парламентской республики в путинской России, естественно, не будет. Просто потому, что для этого нужен парламент, которого в России нет. Суета володиных до определенного момента никакого отношения к судьбе страны и к интересам граждан России не имеет. До наступления полномасштабного кризиса. Вот тогда усилия всех этих притяжательных прилагательных, направленные на индивидуальное выживание могут ускорить падение режима.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru