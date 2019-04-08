Видеофакт: Журналисты пообщались с настоящим Василием Голобородько 8.04.2019, 19:21

Скриншот: BBC News Ukrainian / Facebook

Василий Голобородько - известный украинский поэт.

8 апреля BBC News Ukrainian опубликовал в Facebook интервью с известным поэтом Василием Голобородько, имя которого использовали создатели сериала "Слуга народа" для персонажа – президента Украины, которого играл шоумен Владимир Зеленский, передает gordonua.com.

До войны поэт жил в Луганске, а сейчас временно проживает в Ирпене. "Актер "Квартала 95" Евгений Кошевой еще, кажется, из Луганска задействован в КВН. И они уже разыгрывали мою фамилию. Зеленского они, наверное, еще и не знали. А фамилия Голобородько уже разыгрывалась. Я не знаю почему", – рассказал Голобородько. Поэт добавил, что не хочет, чтобы его фамилия отождествлялась с Зеленским. "Следующий президент Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то нормально. А если Зеленский, то проблемы", – заявил поэт.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Согласно официальным данным Центризбиркома, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% граждан, за действующего президента Петра Порошенко – 15,95%. Второй тур выборов запланирован на 21 апреля.