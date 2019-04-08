В Солигорске давят на самый крупный независимый профсоюз Беларуси 1 8.04.2019, 19:35

Проблемы у Независимого профсоюза горняков начались еще в прошлом году.

Представители Независимого профсоюза горняков заявляют, что столкнулись с беспрецедентным давлением на своих членов. Организацию за два месяца покинуло более 600 человек!

Независимый профсоюз горняков, который действует на предприятии «Беларуськалий», входит в состав Белорусского независимого профсоюза. Проблемы начались еще в прошлом году, когда в отдельное предприятие был выведен трест «Реммонтажстрой». На этом предприятии решили зарегистрировать ячейку БНП. Власти дважды отказывали в регистрации. Члены профсоюза обращались в администрацию Лукашенко, в международные институты, и только тогда солигорские городские власти дали согласие на регистрацию — по прошествии восьми месяцев, пишет nn.by.

Правда, похоже, что на этом власти не остановились. И тут начался процесс вывода членов Независимого профсоюза горняков из рядов организации. Глава НПГ Сергей Черкасов говорит, что прежде всего это касается тех, кто входил одновременно в состав и независимого, и провластного профсоюзов.

«Это может казаться странным, но мы не против, чтобы люди были сразу в двух профсоюзах. Официальный же профсоюз заявил, что против членства сразу в двух организациях. Только за 31 марта из числа НПГ вышло 200 человек!» — рассказывает лидер НПГ Сергей Черкасов.

По его словам, давление заключается в следующем: контракты, переводы, говорят, что не повысят по работе. Руководство НПГ обращалось к гендиректору «Беларуськалия» Ивану Головатому, но тот хранит молчание.

На сегодня из НПГ вышло 600 человек из 4000. В первичке БНП на «Реммонтажстрое» ряды организации покинули 180 человек. Это почти половина состава.

Руководство Независимого профсоюза горняков обращается в международные структуры. Там не исключают, что будут просить визовых ограничений для людей, которые оказывают давление на профсоюз.

По словам Сергея Черкасова, о ситуации в Солигорске из первых уст слышала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, но она предпочитает хранить молчание в данной ситуации.

Готовится также жалоба в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку деятельности руководства «Беларуськалия».