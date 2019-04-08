закрыть
8 апреля 2019, понедельник, 21:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Краевед написал «повесть о гомельских Куропатах»

  • 8.04.2019, 19:55
  • 1,238

В основе литературного произведения — архивные документы.

В дни, когда общественность Беларуси обсуждает снос 70 крестов на месте массовых расстрелов жертв коммунистических репрессий в Куропатах под Минском, предлагаем вспомнить повесть гомельского краеведа, православного верующего Андрея Ананьева — о месте, которое называют «Гомельскими Куропатами». Это большой участок леса за Новобелицким районом областного центра, где находятся места массовых расстрелов и захоронений репрессированных в годы советского террора.

По неофициальным данным, здесь лежат кости убитых представителей интеллигенции, крестьянства, духовенства — как православного, так и католического, а также простых верующих. Однако на официальном уровне место массовых захоронений репрессированных не было исследовано и теперь здесь собираются строить новый микрорайон, чем озабочен автор повести, пишет gomel.today.

Но больше всего его тревогу вызывает молчание, равнодушие общества к трагедии прошлого.

Герои его книги, написанной на белорусском языке, — староста, учитель, православный священник, католический священник, военные, а также — современная девочка и ее мать, жители нового микрорайона, построенного на месте захоронений. При игре в песке девочка вдруг откапывает человеческую кость... Также повесть содержит сцены с ареста, допросов, расстрела репрессированных.

— Много где я попросту переписывал протоколы НКВД и только добавлял эмоциональный фон, — рассказывает Андрей Ананьев.


популярное за неделю

Мнение

Зачем мы вообще нужны?
Зачем мы вообще нужны? Наталья Радина
Господи, избавь нас от лукавого
Господи, избавь нас от лукавого
За издевательство над христианскими символами – анафема
За издевательство над христианскими символами – анафема Владимир Некляев
Обращение к участникам молебна на площади Свободы
Обращение к участникам молебна на площади Свободы Николай Статкевич