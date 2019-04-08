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Президент Финляндии отправился на встречу с Путиным на маршрутном поезде

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  • 8.04.2019, 20:23
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Саули Ниинистё
Фото: РИА Новости

Саули Нийнисте встретится с президентом РФ 9 апреля.

Президент Финляндии Саули Нийнисте отправился в российский Санкт-Петербург, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на скоростном маршрутном электропоезде Allegro. Об этом 8 апреля в Twitter сообщила канцелярия главы финского государства, передает gordonua.com.

"Allegro в сторону Петербурга! Президент Нийнисте выступит завтра на главной сессии Международного арктического форума и встретится с президентом России Владимиром Путиным", – сказано в твите.

В пресс-службе президента Финляндии отметили, что Нийнисте проведет двустороннюю встречу с Путиным в рамках форума, тема которого – "Арктика как океан возможностей".

"Арктические вопросы также актуальны для Финляндии до мая 2019 года в связи с продолжающимся председательством в Арктическом совете", – говорится в сообщении.

Allegro – итальянский скоростной пассажирский двухсистемный электропоезд, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Длина маршрута – 407 км, время в пути – 3 часа 27 минут.


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