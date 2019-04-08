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Шуневич встретился с Бабичем

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  • 8.04.2019, 20:37
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Встреча состоялась сегодня.

8 апреля состоялась рабочая встреча российского посла Михаила Бабича с главой МВД Игорем Шуневичем, сообщает российское посольство.

Основные моменты беседы касались подписания и вступления в силу Соглашения между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран-участниц «cоюзного государства».

Шуневич высоко оценил уровень взаимодействия МВД Беларуси и МВД России как в целом, так и в приграничном формате.

Отмечается, что встреча прошла в деловой доброжелательной атмосфере.


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