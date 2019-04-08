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Задержан бывший посол Литвы в России

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  • 8.04.2019, 20:48
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Римантас Шидлаускас

Его обвиняют в получении взятки у гражданина РФ.

В Вильнюсе задержан бывший посол Литвы в России, генеральный директор Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел Римантас Шидлаускас.

Как сообщает портал Delfi со ссылкой на следственные органы, его и ещё двух человек обвиняют в получении взятки у гражданина России, управляющего контрольным пакетом акций одного из российских банков.

Утверждается, что Шидлаускас в обмен на взятку обещал способствовать получению россиянином шенгенской визы. По данным источников, этот гражданин России также задержан, это Ринат Насыров, совладелец Нового промышленного банка, у которого в прошлом году Банк России отозвал лицензию.

Шидлаускас долгие годы возглавлял Консульский департамент МИД Литвы, послом России он был с 2002 по 2008 год.


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