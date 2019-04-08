В Орше отказываются регистрировать профсоюз РЭП 8.04.2019, 20:59

Профсоюз РЭП в третий раз попытался официально зарегистрироваться.

По большому счёту оршанская структура профсоюза состоит на учете при центральном офисе организации, что дает ей юридические основания для существования. Но если бы организация была зарегистрирована в Орше, это дало бы некоторые большие возможности в переговорах с чиновниками, пишет orsha.eu.

Две предыдущие попытки зарегистрировать профсоюз в Орше закончились провалом - чиновники находили мелкие зацепки для того, чтобы отказать в регистрации. В марте профсоюз предпринял третью попытку зарегистрироваться. В связи с этим в конце марта прошло уже третье учредительное собрание организации.

Участники собрания отчитались о работе организации, переизбрали руководящие органы. Учитывая успешную работу профсоюза, почти все члены руководящих органов остались на своих должностях. Исключением стало введение в состав профкома Романа Кузьменкова известного своими одиночными пикетами "По 500 тут нет".