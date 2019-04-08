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Анджей Дуда: Я бы хотел, чтобы в Польше жили как в Германии

  • 8.04.2019, 21:34
Анджей Дуда
Фото: charter97.org

Президент Польши заявил, что поляки должны жить на том же уровне, что и их западные соседи.

Президент Польши Анджей Дуда посещая 8 апреля Любуское воеводство, находящееся на границе с ФРГ, выступил с речью в городе Слубице, передает «Радио Польша».

Глава польского государства вспомнил о событиях 15-летней давности, когда Польша вступила в Европейский союз и Анджей Дуда в качестве заместителя министра юстиции участвовал в работе по подготовке Польши к вхождению в Шенгенскую зону.

Анджей Дуда подчеркнул, что хотел бы, чтобы поляки жили на том же уровне, что и их западные соседи:

«Я бы хотел, чтобы в Польше жили так же, как в Германии, — это мое большое стремление. Я бы хотел, чтобы поляки жили лучше и лучше, чтобы распределение богатств в нашей стране было справедливым».


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