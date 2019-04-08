Суд на Максимом Винярским перенесли на завтра 8.04.2019, 21:42

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Рассмотрение дела координатора «Европейской Беларуси» состоится завтра в 9:30 в суде Московского района.

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского доставили в суд Московского района Минска, передает «Радыё Свабода».

Его обвиняют по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Его задержали 6 апреля.

В суде он попросил адвоката, рассмотрение дела отложили на 9.30 9 апреля.