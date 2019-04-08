NEXTА: Секретное фото Лукашенко 5 8.04.2019, 22:15

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Степан Светлов

«Настоящие» мужики воюют в коровниках.

Еще вчера всех под нож, а уже сегодня – и Русого, и Зайца – управлять Могилевской областью. Что это – рай или ад? Куда отправляются белорусские чиновники после разноса Лукашенко? Об особенностях воскрешения по-белорусски – в субъективном обзоре NEXTA на «Белсате».

Белорусы могут не ходить в кино. Захватывающие триллеры можно смотреть хоть каждый день в новостях. Голливудские сценаристы никогда бы не придумали таких сюжетов, которые ежедневно подбрасывает глава Беларуси.

Вместо кровавой расправы в сериале, что уже 25 лет идет в нашей стране, неожиданный поворот – Леонида Зайца вместо тюремной камеры устроили председателем Могилевского облисполкома, а Михаил Русый стал помощником главы государства и инспектор по Могилевской области:

«Это – приказ: вы вдвоем едете в Могилевскую область, сделаете там железный порядок, – заявил Лукашенко. – В течение месяца, если вам нужно, перевести Могилевскую на военное состояние, как сейчас в Купаловском, переводить!»

В прежних сериях была стабильность, в недавних – грязные разборки, в следующих предвидится война на Могилевщине.

Задача Зайца и Русого – доказать, что они «технологические» и «настоящие мужики».

Настоящим мужикам без войны никак. Правда, воевать им приходится в коровниках. Так, работников Воложинского райисполкома отправили на сельхозработы. Райисполкомовцы к этому привыкли: осенью они выезжают на картофель или кукурузу, но на этой неделе впервые их направили чистить коровники. К счастью, с поля боя все вернулись целыми.

Шутить на эти темы чиновники, однако, не любят. Так, из-за карикатуры Министерство информации отозвало из киосков номер «БелГазеты». Но находчивые журналисты издания ex-press.by нашли выход: чтобы и корова справила нужду, и Лукашенко не крутил носом: