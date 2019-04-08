Опрос социологов: четыре вывода об избирателях Порошенко и Зеленского 12 8.04.2019, 22:30

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Проголосовала ли молодежь за Зеленского? Выводы из опроса социологов.

Фонд Демократические инициативы совместно с КМИС и Центром Разумкова провели национальный экзитпол 31 марта 2019. 19453 человека ответили на вопросы социологов, за кого проголосовали, сколько им лет, какое у них образование и в какой момент определились с кандидатом.

LIGA.net предлагает четыре простых графика об этом.

57% опрошенных возрастом 18-29 лет проголосовали за Владимира Зеленского. Среди всех возрастных групп Петр Порошенко проигрывает в поддержке Зеленскому, кроме группы избирателей возрастом 60+.

Created with Highcharts 7.1.0 Рейтинги кандидатов в президенты, по возрасту Данные: Деминициативы Владимир Зеленский Петр Порошенко 18-29 30-39 40-49 50-59 60 + 18-29 30-39 40-49 50-59 60 + 0% 100% 50% 50% 100% Петр Порошенко, возраст 30-39 Поддержка: 17%

Избиратели с любым образованием (высшее, неполное высшее, среднее) поддерживают Зеленского. Самая большая поддержка у политика среди людей с незаконченным высшим образованием (студенты) - 42%. У Порошенко самая большая поддержка среди людей с высшим образованием - 21,8%.

Created with Highcharts 7.1.0 Рейтинги кандидатов в президенты, по образованию Данные: Деминициативы 26.1% 26.1% 31.4% 31.4% 29% 29% 42.3% 42.3% 30.8% 30.8% 14.7% 14.7% 14.2% 14.2% 15.5% 15.5% 17.2% 17.2% 21.8% 21.8% Владимир Зеленский Петр Порошенко Неполное сре… Неполное среднее Полное среднее общее Среднее специальное Неоконченное высшее Высшее 0% 20% 40% 60% Неоконченное высшее ● Владимир Зеленский: 42.3 %

В любых населенных пунктах также проигрывает нынешний президент. Самая малая поддержка у него среди жителей городов с населением 100 тыс и больше, а самая большая - в областных центрах.

Created with Highcharts 7.1.0 Рейтинги кандидатов в президенты, по населенному пункту Данные: Деминициативы 31.5% 31.5% 39.1% 39.1% 32.5% 32.5% 28.8% 28.8% 33.4% 33.4% 31.8% 31.8% 27.2% 27.2% 20.9% 20.9% 8.6% 8.6% 11.9% 11.9% 17.5% 17.5% 17.3% 17.3% 14.5% 14.5% 18% 18% Владимир Зеленский Петр Порошенко Обласной центр Город с населением 100 тыс + Город с населением 50-100 тыс Город с населением 20-49 тыс Город с населением <20 тыс Село городского типа Село 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Почти 40% людей были готовы проголосовать за Зеленского еще до того, как он объявил о выдвижении в президенты. Но еще больше поклонников Порошенко определились с выбором до начала официальной избирательной кампании - 62,6%.