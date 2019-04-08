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Опрос социологов: четыре вывода об избирателях Порошенко и Зеленского

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  • 8.04.2019, 22:30
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Проголосовала ли молодежь за Зеленского? Выводы из опроса социологов.

Фонд Демократические инициативы совместно с КМИС и Центром Разумкова провели национальный экзитпол 31 марта 2019. 19453 человека ответили на вопросы социологов, за кого проголосовали, сколько им лет, какое у них образование и в какой момент определились с кандидатом.

LIGA.net предлагает четыре простых графика об этом.

57% опрошенных возрастом 18-29 лет проголосовали за Владимира Зеленского. Среди всех возрастных групп Петр Порошенко проигрывает в поддержке Зеленскому, кроме группы избирателей возрастом 60+.

Created with Highcharts 7.1.0Рейтинги кандидатов впрезиденты, по возрастуДанные: ДеминициативыВладимир ЗеленскийПетр Порошенко18-2930-3940-4950-5960 +18-2930-3940-4950-5960 +0%100%50%50%100%Петр Порошенко, возраст 30-39Поддержка: 17%

Избиратели с любым образованием (высшее, неполное высшее, среднее) поддерживают Зеленского. Самая большая поддержка у политика среди людей с незаконченным высшим образованием (студенты) - 42%. У Порошенко самая большая поддержка среди людей с высшим образованием - 21,8%.

Created with Highcharts 7.1.0Рейтинги кандидатов впрезиденты, пообразованиюДанные: Деминициативы26.1%26.1%31.4%31.4%29%29%42.3%42.3%30.8%30.8%14.7%14.7%14.2%14.2%15.5%15.5%17.2%17.2%21.8%21.8%Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоНеполное сре…Неполное среднееПолное среднее общееСреднее специальноеНеоконченное высшееВысшее0%20%40%60%Неоконченное высшее Владимир Зеленский: 42.3 %

В любых населенных пунктах также проигрывает нынешний президент. Самая малая поддержка у него среди жителей городов с населением 100 тыс и больше, а самая большая - в областных центрах.

Created with Highcharts 7.1.0Рейтинги кандидатов в президенты, по населенному пунктуДанные: Деминициативы31.5%31.5%39.1%39.1%32.5%32.5%28.8%28.8%33.4%33.4%31.8%31.8%27.2%27.2%20.9%20.9%8.6%8.6%11.9%11.9%17.5%17.5%17.3%17.3%14.5%14.5%18%18%Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоОбласнойцентрГород снаселением100 тыс +Город снаселением50-100 тысГород снаселением20-49 тысГород снаселением<20 тысСелогородскоготипаСело0%10%20%30%40%50%

Почти 40% людей были готовы проголосовать за Зеленского еще до того, как он объявил о выдвижении в президенты. Но еще больше поклонников Порошенко определились с выбором до начала официальной избирательной кампании - 62,6%.


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