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Трамп выбрал нового главу Секретной службы США

  • 8.04.2019, 22:52
Дональд Трамп

Им станет Джеймс Мюррей.

Президент США Дональд Трамп намерен назначить на пост главы Секретной службы сотрудника агентства Джеймса Мюррея.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает nv.ua со ссылкой на AP.

По ее словам, Мюррей вступит в должность в мае 2019 года, заменив на этом посту Рэндольфа Аллеса.

Сандерс сообщила, что за последние два года Аллес "проделал огромную работу в агентстве", и что Трамп благодарен ему за службу.

Она отказалась назвать причины смены главы Секретной службы США. Однако источники AP в администрации Трампа заявили, что отставка Аллеса связана с личным конфликтом внутри агентства.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса.

Аллеса отправили в отставку после того, как Трамп принял решение уволить министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Секретная служба США подчиняется министру внутренней безопасности.


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